UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi Maçları TRT Ekranlarında Canlı Yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'nde 29-30 Ocak tarihlerinde oynanacak 16 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi 29-30 Ocak canlı yayın maç takvimi şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bugün

23.00 Manchester City - Club Brugge: TRT 1

23.00 Juventus - Benfıca: tabii Spor 1

23.00 Stuttgart - PSG: tabii Spor 2

23.00 Barcelona - Atalanta: tabii Spor 3

23.00 PSV Eindhoven - Liverpool: tabii Spor 4

23.00 Brest - Real Madrid: tabii Spor 5

23.00 Inter - Monaco: tabii Spor 6

UEFA Avrupa Ligi

Yarın

23.00 Ajax - Galatasaray: TRT 1

23.00 Midtjylland - Fenerbahçe: TRT Spor

23.00 Twente - Beşiktaş: TRT Spor Yıldız

23.00 Steau Bükreş - Manchester United: tabii Spor 1

23.00 Roma - E. Frankfurt: tabii Spor 2

23.00 Maccabı Tel Aviv - Porto: tabii Spor 3

23.00 Tottenham - Elfsborg: tabii Spor 4

23.00 Anderlecht - Hoffenheim: tabii Spor 5

23.00 Braga - Lazio: tabii Spor 6 - İSTANBUL