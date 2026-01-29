UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı sona erdi, play-off heyecanı başlıyor

Uefa Şampiyonlar Ligi 'nde lig etabı dün oynanan maçların ardından sonra erdi. Lig etabının sonunda ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool Tottenham , Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı dün oynanan 18 maçın ardından sona erdi. Lig etabının tamamlanmasının ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, son 16 turu bileti kaptı. Ligi 9-24'üncü sırada bitiren Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, play-off turuna yükselen takımlar oldu. Sıralamada 25 ile 36'ncı sırada yer alan Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

BENFICA, KALECİ TRUBİN'İN SON DAKİKA GOLÜYLE PLAY-OFF'A GİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 8'inci ve son haftasında Benfica, sahasında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Real Madrid'i kaleci Anatoliy Trubin'in 90+8'inci dakikada attığı golle 4-2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Real Madrid ise son dakikada yediği golle ilk 8'in dışında kaldı. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 36'ncı ve 54'üncü dakikalarda Andreas Schjelderup, 45+5'inci dakikada penaltıdan Vangelis Pavlidis ve 90+8'inci dakikada kaleci Anatoliy Trubin kaydetti. Real Madrid'in gollerini ise 30'uncu ve 58'inci dakikalarda Kylian Mbappe attı. İspanyol ekibinde Raul Asencio 90+2'nci dakikada, Rodrygo ise 90+7'nci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı ve Kylian Mbappe'nin attığı ikinci golün asistini yaptı. 79'uncu dakikada oyundan alınan Arda Güler, değişiklik sırasında kulübeye de tepki gösterdi.

İLK 8'DE 5 PREMİER LİG TAKIMI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna doğrudan katılan 8 takımın 5'i İngiliz ekiplerinden oluştu. Arsenal, 8'de 8 yaparak lig etabını lider tamamladı. 18 puana ulaşan Liverpool 3'üncü sırada yer alırken, 17 puanlı Tottenham hemen arkasından geldi. Chelsea, lig etabını 16 puanla 6'ncı sırada tamamlarken, aynı puana sahip Manchester City ise 8'inci sırada kendine yer buldu. Bu sonuçlarla birlikte İngiliz temsilcileri, ilk 8'deki ağırlıklarıyla lig etabına damga vurdu.

KARABAĞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ NEWCASTLE UNITED YA DA PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci ve son haftasında Karabağ, deplasmanda Liverpool'a 6-0 mağlup olmasına rağmen ilk 24'e kalarak play-off bileti aldı. Lig etabında Benfica, Kopenhag ve Eintracht Frankfurt'u mağlup eden Azerbaycan temsilcisi; Chelsea ile berabere kaldı. Athletic Bilbao, Napoli, Ajax ve Liverpool'a mağlup olan Karabağ, 10 puanla lig etabını 22'nci sırada tamamladı. Karabağ'ın play-off turundaki muhtemel rakibi Newcastle United ya da Paris Saint-Germain (PSG) olacak.

KURA ÇEKİMİ YARIN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi yarın TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde yapılacak. İlk maçlar 17-18 Şubat, rövanş maçları ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak. Çift maçlı eleme usulüyle oynanacak karşılaşmalarda takımlar son 16 bileti almaya çalışacak.