UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından Sporting CP, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Atletico Madrid çeyrek finale adını yazdırdı. Maç sonuçları ise dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar son 16 turu rövanş maçlarının ardından, Sporting CP, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Atletico Madrid çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Sporting CP, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid'in ardından bu akşam da Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Atletico Madrid adlarını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Liverpool: 4 - Galatasaray: 0
Barcelona: 7 - Newcastle United: 2
Bayern Münih: 4 - Atalanta: 1
Tottenham: 3 - Atletico Madrid: 2
Devler Ligi'nde eşleşmeler ise şu şekilde oldu:
PSG - Liverpool
Real Madrid - Bayern Münih
Barcelona - Atletico Madrid
Sporting CP - Arsenal - İSTANBUL