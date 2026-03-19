UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Sporting CP, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid'in ardından bu akşam da Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Atletico Madrid adlarını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Liverpool: 4 - Galatasaray: 0

Barcelona: 7 - Newcastle United: 2

Bayern Münih: 4 - Atalanta: 1

Tottenham: 3 - Atletico Madrid: 2

Devler Ligi'nde eşleşmeler ise şu şekilde oldu:

PSG - Liverpool

Real Madrid - Bayern Münih

Barcelona - Atletico Madrid

Sporting CP - Arsenal - İSTANBUL

