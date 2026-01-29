Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 yenilerek 20. sırada yer aldı ancak play-off turuna yükselmeyi başardı. Arsenal, namağlup olarak lig etabını lider tamamladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun lig aşaması, TSİ 23.00'te oynanan 18 maçla sona erdi.

Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 yenildi.

Lig aşamasında 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 20. sırayı aldı.

Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.

Azerbaycan ekibi Karabağ ise deplasmanda Liverpool'a 6-0 mağlup oldu. Karabağ, 10 puanla 22. basamağı elde ederek play-off'lara kaldı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, Benfica'ya 4-2 yenildikleri mücadelede Kylian Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi. Benfica, kaleci Anatoliy Trubin'in 90+8. dakikada attığı golün ardından averajla ilk 24'e girmeyi başardı.

Tur atlayan takımlar

Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.

Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

Zirve Arsenal'ın oldu

İngiltere ekibi Arsenal, 8'de 8 yaparak lig etabını ilk sırada tamamladı.

Arsenal, son haftada Kairat'ı 3-2 mağlup etti ve namağlup şekilde 24 puan topladı.

Öte yandan doğrudan son 16 turuna yükselen 8 ekibin 5'ini İngiltere Premier Lig takımları oluşturdu. Lider Arsenal'ın yanı sıra Liverpool, Tottenham, Chelsea ve Manchester City, play-off etabına kalmadan yoluna devam eden İngiltere ekipleri oldu.

12 takım Avrupa defterini kapattı

Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat, Avrupa defterini kapattı.

Alınan sonuçlar şöyle:

PSG (Fransa) - Newcastle United (İngiltere): 1-1

Manchester City (İngiltere) - Galatasaray: 2-0

Liverpool (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan): 6-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya): 0-2

Barcelona (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 4-1

Arsenal (İngiltere) - Kairat (Kazakistan): 3-2

Bayer Leverkusen (Almanya) - Villarreal (İspanya): 3-0

Atletico Madrid (İspanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-2

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya): 4-2

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 0-2

Club Brugge (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa): 3-0

PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

Ajax (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): 1-2

Napoli (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 2-3

Monaco (Fransa) - Juventus (İtalya): 0-0

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Atalanta (İtalya): 1-0

Athletic Bilbao (İspanya) - Sporting (Portekiz): 2-3

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya): 4-1

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım

Öve öve bitiremedi: G.Saray çok iyi, yendiğimiz için gururluyuz
Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar

Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İsrail basınına konuştu

İran'ın devrik liderinin oğlu, düşmana konuştu! Çağrısı skandal
O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

Kar kalınlığı korkunç boyutta! Trafik tabelasına kadar ulaştı
Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım

Öve öve bitiremedi: G.Saray çok iyi, yendiğimiz için gururluyuz
Aksaray'a hızlı tren müjdesi! Dört kente birden bağlanacak

Bir ilimize daha hızlı tren müjdesi! Dört kente birden bağlanacak
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki