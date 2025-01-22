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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. Hafta Heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. Hafta Heyecanı
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Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları başladı. Liverpool, Lille'i yenerek liderliğini sürdürdü. Barcelona, Benfica'yı uzatma dakikalarında geçerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta 9 maçla başladı. Lider Liverpool 7. galibiyetini elde ederken, Barcelona ise Benfica deplasmanında geri dönüşe imza atarak üst üste 6. galibiyetini aldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta karşılaşmaları başladı. Günün 20.45 seansında Atalanta, sahasında Sturm Graz'ı 5-0, Monaco da Aston Villa'yı 1-0 yendi. Saat 23.00'te başlayan maçlarda ise gollü sonuçlara imza atıldı. Yoluna namağlup devam eden Liverpool, Lille'i yenerek puanını 21'e yükseltti. Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund, konuk olduğu Bologna'ya 2-1'lik skorla kaybetti. Milli futbolcular Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica ise 4-2 öne geçtiği Barcelona karşısında üstünlüğünü koruyamadı. İspanyol ekibinin uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 5-4 galip ayrılan Barcelona puanını 18'e çıkardı. Benfica ise 10 puanda kaldı. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 24 dakika sahada kaldığı maçta Juventus, Club Brugge ile puanları paylaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta - Sturm Graz: 5-0

Monaco - Aston Villa: 1-0

Liverpool - Lille: 2-1

Bologna - Borussia Dortmund: 2-1

Slovan Bratislava - Stuttgart: 1-3

Club Brugge - Juventus: 0-0

Benfica - Barcelona: 4-5

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen: 2-1

Kızılyıldız - PSV Eindhoven: 2-3 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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