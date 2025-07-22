UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu Başladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk ayağında 13 maç yapıldı. Rangers, Panathinaikos'u 2-0 yenerek dikkat çekti. Rövanşlar 29-30 Temmuz'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu mücadelesi başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında 13 maç oynandı.

Günün öne çıkan mücadelesinde Rangers, sahasında Panathinaikos'u 2-0 mağlup etti. Bu eşleşmede kaybeden takım, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İkinci eleme turu ilk ayağı, yarınki 2 maçla tamamlanacak.

Karşılaşmaların rövanşları, 29-30 Temmuz'da oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan): 2-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-2

RFS (Letonya) - Malmö (İsveç): 1-4

Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-3

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-1

Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova): 2-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre): 0-1

Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya): 1-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 4-0

Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda): 7-1

Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-0

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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