Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid - Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İspanyol ekibi Real Madrid, İngiliz temsilcisi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Madrid böylece 14. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool, Fransa'nın Stade de France Stadyumu'nda karşılaştı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında Real Madrid 59. dakikada 1-0 öne geçti. Casemiro'nun orta alandan verdiği pasla sağ taç çizgisinde topla buluşan Valverde, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek arka direğe yerden sert gönderdiği pası Vinicius Junior son dokunuşu yaparak topu ağlara gönderdi. Real Madrid'in kalecisi Courtois'nın, Salah'a karşı yaptığı kritik kurtarışları ise maça damga vurdu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti.

14. kez mutlu sona ulaştılar

Eflatun-beyazlılar bu sezon İspanya Süper Kupa ve La Liga şampiyonluğunun ardından Şampiyonlar Ligi'nde de mutlu sona ulaştı. Avrupa'nın en büyük kupasını daha önce 13 kez kez kazanan Madrid ekibi, son 10 yılda 5. kez bu kupanın sahibi oldu. 2013-2014 sezonunda Real Madrid'in başında kupayı kazanan Carlo Ancelotti, kariyerindeki 4. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış oldu. İtalyan çalıştırıcı böylelikle bu kupayı en fazla kazanan isim oldu.

Liverpool yine kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde 4 yıl sonra finalde karşılaşan iki ekibin maçında kazanan yine Real Madrid oldu. 2018'de oynanan finalde Madrid 3-1 kazanarak kupanın sahibi olmuştu. Bu sezon finale gelene kadar oynadıkları 12 maçta 10 galibiyet alan ve bu kupaya 6 kez ismini yazdıran Liverpool, bu turnuvada 4. kez finalde kaybeden taraf oldu. Kırmızılar son olarak 2018-2019 sezonunda İngiliz ekibi Tottenham'ı yenerek kupa sevinci yaşamıştı.

Benzema büyük etken oldu

Real Madrid'in final yolculuğuna attığı gollerle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona damga vuran Fransız forvet Karim Benzema, bu forma altında 5. kez ulaşırken, turnuvayı da 15 golle kapattı.

Stat: Stade de France

Hakemler: Clement Turpin xx, Nicolas Danos xx, Cyril Gringore xx

Liverpool: Alisson x, Alexander-Arnold xx, Konate xx, van Dijk xx, Robertson xx, Fabinho xx, Henderson x (Naby Keita dk. 77 xx), Thiago xx (Roberto Firmino dk. 77 xx), Salah xx, Diaz x (Diogo Jota dk. 65 x), Mane x

Yedekler: Kelleher, Joe Gomez, Kostas Tsimikas, Joel Matip, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, Takumi Minamino, Harvey Elliott

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Real Madrid: Courtois xxx, Carvajal xx, Militao xx, Alaba xx, Mendy xx, Casemiro xx, Modric xx (Dani Ceballos dk. 90 ?), Kroos xx, Valverde xxx (Eduardo Camavinga dk. 85 ?), Vinicius Junior xxx (Rodrygo dk. 90+3 ?), Benzema xx

Yedekler: Lunin, Nacho Fernandez, Marcelo, Eden Hazard, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Isco, Gareth Bale, Mariano Diaz

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Gol: Vinicius Junior (dk. 59) (Liverpool)

Sarı kart: Fabinho (Liverpool) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor