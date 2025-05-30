UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: Hakan Çalhanoğlu Tarihe Geçiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: Hakan Çalhanoğlu Tarihe Geçiyor
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Maç, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da saat 22.00'de başlayacak. Hakan, bu finalde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, yarın milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.

"Devler Ligi"nde final maçı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

Saat 22.00'da başlayacak final mücadelesi, TRT1'den naklen yayımlanacak.

Final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.

Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele edecek ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, yarın kupa sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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