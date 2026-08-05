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Fenerbahçe ilk yarıda farkı koydu: 2-0

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz’ı konuk ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza yayı gerisinden Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sırtı kaleye dönük topu kontrol eden Talisca, rakibini geçip ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

45. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Asensio'nun pasında Greenwood, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

Hakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies

Fenerbahçe: Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Jayden Oosterwolde (Archie Brown dk. 30), Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca

Yedekler: Ederson, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Vedat Muriqi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Oğuz Aydın

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Jatta, Wlodarczyk

Yedekler: Helac, Wiener-Pucher, Kayombo, Mamageishvili, Petrovic, Malic, Beganovic, Balbo, Koller, Halwachs, Weiper, Fosso

Teknik Direktör: Fabio Ingolitsch

Goller: Anderson Talisca (dk. 10), Mason Greenwood (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Stankovic (Sturm Graz)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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