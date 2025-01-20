UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Haftası Başlıyor

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, yarın ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları, yarın ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Monaco - Aston Villa, Atalanta - Sturm Graz karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 7. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Monaco - Aston Villa

20.45 Atalanta - Sturm Graz

23.00 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen

23.00 Bologna - Borussia Dortmund

23.00 Club Brugge - Juventus

23.00 Kızılyıldız - PSV Eindhoven

23.00 Liverpool - Lille

23.00 Slovan Bratislava - Stuttgart

23.00 Benfica - Barcelona

22 Ocak Çarşamba

20.45 Shakhtar Donetsk - Brest

20.45 Leipzig - Sporting CP

23.00 Milan - Girona

23.00 Sparta Prag - Inter

23.00 Arsenal - Dinamo Zagreb

23.00 Celtic - Young Boys

23.00 Feyenoord - Bayern Münih

23.00 Paris Saint-Germain - Manchester City

23.00 Real Madrid - Salzburg - İSTANBUL