Üye Girişi
Haberler
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Ümit Özdağ'a soruşturma
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma

CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Haftası Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Haftası Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçları yarın ve 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek. Monaco ile Aston Villa'nın karşılaşmasının yanı sıra birçok önemli maç daha oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, yarın ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları, yarın ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Monaco - Aston Villa, Atalanta - Sturm Graz karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 7. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Monaco - Aston Villa

20.45 Atalanta - Sturm Graz

23.00 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen

23.00 Bologna - Borussia Dortmund

23.00 Club Brugge - Juventus

23.00 Kızılyıldız - PSV Eindhoven

23.00 Liverpool - Lille

23.00 Slovan Bratislava - Stuttgart

23.00 Benfica - Barcelona

22 Ocak Çarşamba

20.45 Shakhtar Donetsk - Brest

20.45 Leipzig - Sporting CP

23.00 Milan - Girona

23.00 Sparta Prag - Inter

23.00 Arsenal - Dinamo Zagreb

23.00 Celtic - Young Boys

23.00 Feyenoord - Bayern Münih

23.00 Paris Saint-Germain - Manchester City

23.00 Real Madrid - Salzburg - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Sergen canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
img

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
img

İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
Bağdat Caddesi'nde genç kızın ölümüne neden olan sürücü için vahim iddia

Genç kızın eniştesinden sürücüyle ilgili vahim iddia
Canlı yayında kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'ın son durumu belli oldu

Canlı yayında kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'ın son durumu belli oldu
Galatasaray, Batshuayi'yi gönderiyor

Hakkındaki son karar verildi
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.