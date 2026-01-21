Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası oynanan 9 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, dün gece oynanan maçlarla başladı.

Çalkantılı günler yaşayan İspanyol ekibi Real Madrid, sahasında ağırladığı Monaco'yu 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 26. dakikalarda Kylian Mbappe, 51. dakikada Mastantuono, 55. dakikada Jan Kehrer (kendi kalesine), 63. dakikada Vinicius Junior, 80. dakikada Jude Bellingham attı. Monaco'nun tek golü 72. dakikada Jordan Teze'den geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 77 dakika sahada kaldı.

Lig aşamasının lideri Arsenal, deplasmanda karşılaştığı İtalyan ekibi Inter'i 10 ve 31. dakikalarda Gabriel Jesus, 84. dakikada Viktor Gyökeres'in golleriyle 3-1 yenerken, Inter'in golünü 18. dakikada Petar Sucic kaydetti.

Son şampiyon Psg, deplasmanda kaybetti

Turnuvanın son şampiyonu Paris Saint-Germain, deplasmanda Sporting'e 2-1 yenildi.

Portekiz temsilcisinin gollerini 74 ve 90. dakikalarda Luis Suarez, PSG'nin golünü ise 79. dakikada Khvicha Kvaratskhelia attı.

İngiliz temsilcisi Tottenham, sahasında Almanya'nın Borussia Dortmund ekibini 14. dakikada Cristian Romero ve 37. dakikada Dominic Solanke'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Konuk takımda forma giyen Jonathan Svensson 26. dakikada kırmızı kart gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Club Brugge (Belçika): 1-4

Bodo/Glimt (Norveç) - Manchester City (İngiltere): 3-1

Real Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa): 6-1

Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere): 1-3

Villarreal (İspanya) - Ajax (Hollanda): 1-2

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

Sporting (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1

Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-0

Kopenhag (Danimarka) - Napoli (İtalya): 1-1