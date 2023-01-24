UEFA, Rusya için kararını verdi! Artık her şey Vladimir Putin'in iki dudağı arasında

UEFA, Rusya Futbol Federasyonu'nun organizasyonlara geri dönüşle ilgili yaptığı başvuruya olumsuz cevap verdi. UEFA, savaş devam ettiği sürece Rus takımlarının turnuvalara dahil olamayacağını bildirdi.

Rus futboluna uygulanan ambargo devam ediyor. FIFA ve UEFA organizasyonlarından men edilen Rusya, yaptırımların kaldırılması için temaslar kurup başvuru yaptı. Ancak UEFA'dan gelen yanıt olumlu olmadı.

"SAVAŞ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE GELEMEZSİNİZ"

Sky'daki habere göre UEFA; savaş devam ettiği sürece, hiçbir Rus takımının turnuvalara dahil edilmeyeceğini Rusya Futbol Federasyonu'na bildirdi. Yani bu konunun muhatabı Rusya Futbol Federasyonu'nun değil, Rusya hükümeti.

YALNIZCA FUTBOL DEĞİL

Rus sporu, Ukrayna'ya açtığı savaştan dolayı ağır darbe aldı. Yalnızca futbolda değil Olimpiyatlar, Formula, basketbol, voleybol gibi dünyanın takip ettiği spor branşlarında milli ve kulüpler bazında en önemli organizasyonlardan men edildiler. Bireysel sporlarda da yaptırımlarla karşılaştılar.

RUSYA UMUTLU

Ancak Rus basınındaki UEFA'dan olumlu cevap verebileceği haberleri de var. Rus futbol kulüpleri savaş başladığından beri Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde boy gösteremiyor. Rus Milli Takımı'nın, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan men edildiği açıklanmıştı.

Sky'daki haber