Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA, Rusya için kararını verdi! Artık her şey Vladimir Putin'in iki dudağı arasında

Spor Haberleri

UEFA, Rusya Futbol Federasyonu'nun organizasyonlara geri dönüşle ilgili yaptığı başvuruya olumsuz cevap verdi. UEFA, savaş devam ettiği sürece Rus takımlarının turnuvalara dahil olamayacağını bildirdi.

Rus futboluna uygulanan ambargo devam ediyor. FIFA ve UEFA organizasyonlarından men edilen Rusya, yaptırımların kaldırılması için temaslar kurup başvuru yaptı. Ancak UEFA'dan gelen yanıt olumlu olmadı.

Sky'daki habere göre UEFA; savaş devam ettiği sürece, hiçbir Rus takımının turnuvalara dahil edilmeyeceğini Rusya Futbol Federasyonu'na bildirdi. Yani bu konunun muhatabı Rusya Futbol Federasyonu'nun değil, Rusya hükümeti.

UEFA, Rusya için kararını verdi! Artık her şey Vladimir Putin'in iki dudağı arasında

Rus sporu, Ukrayna'ya açtığı savaştan dolayı ağır darbe aldı. Yalnızca futbolda değil Olimpiyatlar, Formula, basketbol, voleybol gibi dünyanın takip ettiği spor branşlarında milli ve kulüpler bazında en önemli organizasyonlardan men edildiler. Bireysel sporlarda da yaptırımlarla karşılaştılar.

Ancak Rus basınındaki UEFA'dan olumlu cevap verebileceği haberleri de var. Rus futbol kulüpleri savaş başladığından beri Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde boy gösteremiyor. Rus Milli Takımı'nın, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan men edildiği açıklanmıştı.

UEFA, Rusya için kararını verdi! Artık her şey Vladimir Putin'in iki dudağı arasındaSky'daki haber

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Vladimir Putin Ukrayna Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title