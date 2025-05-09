UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Chelsea, 4-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Djugarden ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea, 1-0 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 38. dakikada Dewsbury-Hall kaydetti. Bu sonuçla birlikte iki maçın sonunda toplamda 5-1'lik üstünlüğü yakalayan Chelsea, adını finale yazdırdı.

BİR DİĞER FİNALİST REAL BETIS

UEFA Konferans Ligi yarı finalinin diğer eşleşmesinde ilk maçı evinde 2-1 kazanan Real Betis, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu. Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadelenin normal süresi Fiorentina'nın 2-1'lik üstünlüğüyle bitti ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda golü bulan Real Betis, üst tura çıkmayı başardı.

Real Betis'in gollerini 30. dakikada Antony ve 97. dakikada Ez Abde kaydetti. Fiorentina'nın gollerini ise 34 ve 42. dakikalarda Robin Gosens kaydetti. Real Betis, bu sonucun ardından toplam skorda 4-3'lük üstünlük sağladı ve UEFA Konferans Ligi'nde finale yükseldi.

FİNAL 28 MAYIS'TA

Konferans Ligi'nde final 28 Mayıs günü TSİ 22:00'de sahne alacak. Mücadele Polonya'daki Estadio Municipal de Breslavia Stadyumu'nda oynanacak.