Vatikan'da yeni Papa 14. Leo! Locadan halkı selamladı

Vatikan'da yeni papa belli oldu! Locaya çıkıp halkı selamladı
Tarihteki ilk ABD'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti

Katoliklerin tarihinde bir ilk! Yeni papayı o ülkeden seçtiler
Özel, yumruklu saldırıyla ilgili bir ismi işaret etti: Organizasyonun içinde değilse de sorumlu

CHP lideri, tek bir ismi işaret etti: Olayın içinde değilse de sorumlu
ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık

Trump, "Dünyayı sarsacak" dediği açıklamasını yaptı

UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Chelsea, 4-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Djugarden'i 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Turun diğer maçı olan Fiorentina - Real Betis eşleşmesi ise uzatmalara gitti. İlk maçı Real Betis 2-1 kazanırken, ikinci maçta Fiorentina 90 dakikayı 2-1 üstün tamamladı. Uzatmalarda golü bulan Real Betis, toplamda 4-3'lük skorla finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Chelsea, 4-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Djugarden ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea, 1-0 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 38. dakikada Dewsbury-Hall kaydetti. Bu sonuçla birlikte iki maçın sonunda toplamda 5-1'lik üstünlüğü yakalayan Chelsea, adını finale yazdırdı.

BİR DİĞER FİNALİST REAL BETIS

UEFA Konferans Ligi yarı finalinin diğer eşleşmesinde ilk maçı evinde 2-1 kazanan Real Betis, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu. Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadelenin normal süresi Fiorentina'nın 2-1'lik üstünlüğüyle bitti ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda golü bulan Real Betis, üst tura çıkmayı başardı.

Real Betis'in gollerini 30. dakikada Antony ve 97. dakikada Ez Abde kaydetti. Fiorentina'nın gollerini ise 34 ve 42. dakikalarda Robin Gosens kaydetti. Real Betis, bu sonucun ardından toplam skorda 4-3'lük üstünlük sağladı ve UEFA Konferans Ligi'nde finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu

FİNAL 28 MAYIS'TA

Konferans Ligi'nde final 28 Mayıs günü TSİ 22:00'de sahne alacak. Mücadele Polonya'daki Estadio Municipal de Breslavia Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Hakan Bilal Kutlualp, Mourinho giderse kimi getireceğini açıkladı

Mourinho giderse kimi göreve getireceğini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.