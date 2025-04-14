UEFA İstanbul Temsilciliği 24 Nisan'da açılacak

Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA arasındaki koordinasyonun hızlanmasını amaçlayan Türkiye'deki UEFA temsilciliği, İstanbul'daki TFF Levent Kasrı binasında faaliyete geçecek.

24 NİSAN'DA AÇILACAK

UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışı, 24 Nisan'da yapılacak. Son yıllarda birçok uluslararası organizasyonun ev sahipliğini üstlenen İstanbul, Londra ve Brüksel'den sonra UEFA temsilciliğinin açıldığı bir başka şehir olacak.

TÜRKİYE, BİRÇOK ORGANİZASYONUN EV SAHİBİ OLACAK

İstanbul, 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Ayrıca Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek.