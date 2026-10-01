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UEFA, Galatasaray'ın 121. yılını kutladı, 2000'deki UEFA Kupası'nı hatırlattı

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UEFA, Galatasaray'ın 121. kuruluş yıl dönümü için sosyal medya hesabından kutlama paylaşımı yaptı. Paylaşımda 2000'de UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanarak bunu başaran ilk Türk kulübü olduğu hatırlatıldı; geçen sezon Şampiyonlar Ligi görüntülerine de yer verildi.

UEFA, Galatasaray Spor Kulübü'nün 121. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla kutlama paylaşımı yaptı.

UEFA'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kutlama mesajında, "Galatasaray'ın 121. yılını kutluyoruz. 2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazandılar ve bunu başaran ilk Türk kulübü olarak tarihe geçti" denildi.

Ayrıca geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi'ndeki görüntülerinin olduğu video yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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