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Trabzonspor'a UEFA'dan ret! Deprem felaketine rağmen Basel maçı oynanacak

Spor Haberleri

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'yi vuran deprem sonrası UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile oynanacak ilk karşılaşma için UEFA ile görüştüklerini açıkladı. Ağaoğlu, "Mental olarak da durumu biliyorsunuz.' dedik. Fiziki şartlarda bir sıkıntı yoksa UEFA maçı oynatıyor. Biz de bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız." ifadelerini kullandı.

UEFA yetkilileriyle görüşme gerçekleştiren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Basel ile oynayacakları UEFA Konferans ligi play-off turu maçının ertelenmeyeceğini belirtti.

"ÇALIŞMALARIMIZ MAÇIN OYNANACAĞI ŞEKLİNDE"

Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "'Mental olarak da durumu biliyorsunuz.' dedik. Fiziki şartlarda bir sıkıntı yoksa UEFA maçı oynatıyor. Biz de bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız. Çalışmalarımız maçın oynanacağı şeklinde." ifadelerini kullandı.

AKADEMİDE KONUK EDECEKLER

Trabzonspor Kulübünün takım otobüsü, deprem bölgesinden 40 depremzedeyi Trabzon'a getiriyor. Bu akşam Malatya'dan hareket edecek otobüsle Trabzon'a gelecek depremzedeler, kentte uygun yerlere yerleştirilecek. Trabzonspor Kulübü ayrıca 25 kız ve 30 erkek çocuğu olmak üzere toplam 55 depremzedeyi de Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi ve Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde konuk edecek.

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Haberler.com - Spor

Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor Spor Haberler

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Yorumlar (3)

ferfer:

sizin maçınızda sizde batın be uefa haşa Allahmı lan dediğini yapıyorsunuz adam olan maça falan çıkmaz kimin ne dediği önemli değil ülke ne halde siz ne derttesiniz be Allahsızmısınız nesiniz

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Taner Yurttaş:

Bence de oynanmaması lazım. Herkes taktirle karşılayacaktır.

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Numan Tosun:

Sayın Başkanım,sonuç zaten belli,bence hiç çıkmayın hükmen mağlup olun ,oynarsak bunlar bize en az 5 çeker,hiç olmazsa 3 0 kaybederiz,bu durum da zaten oynamamalıyız,ülkem kan ağlarken nasıl oynayacaksınız maçı...

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