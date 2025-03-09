UEFA'dan Slavko Vincic'e dev görev
0-0 beraberlikle tamamlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Slovak hakem Slavko Vincic, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Bayer Leverkusen-Bayern Münih eşleşmesinin kritik rövanşını yönetecek. İlk maçı sahasında 3-0 kazanmış Münih, büyük bir avantaj elde etmişti.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle tamamlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yöneten Slovak hakem Slavko Vincic, UEFA tarafından kritik bir maça atandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ LEVERKUSEN-MÜNİH MAÇINI YÖNETECEK
Vincic, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Bayer Leverkusen- Bayern Münih maçında düdük çalacak. Müsabaka 11 Mart Salı günü TSİ 23:00'te başlayacak. İlk maçı Bayern Münih sahasında 3-0 kazanmış ve tur için büyük bir avantaj yakalamıştı.
55 YIL SONRA TÜK FUTBOLUNDA İLK OLDU
Galatasaray- Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı. İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı. Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.
ÜLKESİ DIŞINDA YÖNETTİĞİ MAÇLAR VE SONUÇLARI
Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
Süper Lig
- Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Şampiyonlar Ligi
- Arsenal 2-0 PSG
- Barcelona 4-1 Bayern Münih
- Real Madrid 1-3 Milan
- Leverkusen 1-0 Inter
- Monaco 1-0 Aston Villa
- Lille 6-1 Feyenoord
- Slavia Prag 2-1 Lille
- PSV Eindhoven 3-1 Juventus
Uluslar Ligi
- Almanya 1-0 Hollanda
- İtalya 1-3 Fransa
Yunanistan Süper Ligi
- PAOK 0-0 Panathinaikos
- Olympiakos 1-1 Panathinaikos
Suudi Pro Lig
- Al Ahli 1-2 Al Halila
BAE Pro Lig
- Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl