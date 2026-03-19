Haberler

UEFA'dan Liverpool'a soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA, Galatasaraylı futbolcu Noa Lang'ın elini reklam panolarının arasına sıkıştırıp sakatlık yaşamasının ardından harekete geçerek soruşturma başlattı. Noa Lang'ın sakatlık yaşamasına neden olan reklam panolarının yerleşimi ve mesafeleri detaylı şekilde incelemeye alındı.

Galatasaray forması giyen Noa Lang'ın, Liverpool ile oynanan müsabakada reklam panolarının arasına elini sıkıştırmasıyla birlikte kötü bir sakatlık yaşaması UEFA'yı harekete geçirdi. Yaşanan bu sıra dışı sakatlık sonrası UEFA Disiplin Kurulu, müsabakanın oynandığı stadyumdaki teknik detayları incelemeye aldı.

MESAFE VE YERLEŞİM STANDARLARI İNCELENİYOR

İngiliz basınındaki haberlere göre; Soruşturmanın odak noktasını, reklam panolarının oyun alanına olan mesafesi ve panolar arasındaki boşluklar oluşturuyor. UEFA yetkililerinin panoların taç çizgisine olan uzaklığının standartlara uygunluğunu, panolar arasındaki boşlukların oyuncu sağlığını tehdit edip etmediğini ve saha denetçilerinin maç öncesi raporlarını incelediği belirtildi.

GELECEK KARAR BEKLENİYOR

İnceleme sonucunda stadyum yönetimine veya ilgili birimlere yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı, hazırlanacak nihai raporun ardından netlik kazanacağı vurgulandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Gece yarısı 4 yeni atama
İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular

İsrail'den bir ilk! Bölgeyi toptan yakacak saldırı
Okan Buruk'tan hakeme olay tepki

Hakem hakkında öyle bir şey söyledi ki...
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz

Dünyanın uykularını kaçıracak itiraf: Son 40 yılın en büyüğü
4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Gece yarısı 4 yeni atama
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İran'ın yanıtı ağır oldu! Vurulan yer İsrail'in can damarlarından