UEFA'dan açıklama geldi! İşte İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin bilet fiyatları

UEFA, İstanbul'da düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi finalinin bilet fiyatları hakkında açıklama yaptı. 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için satışa sunulan biletlerin ücretleri ve diğer ayrıntılar şöyle...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan final maçı için biletler satışa çıktı.

DEVLER SAHNE ALIYOR

İspanyol devi Real Madrid ile Guardiola'nın ekibi Manchester City karşı karşıya gelecekken, iki İtalya temsilcisi ve ezeli rakip Inter ile Milan arasında da kıyasıya bir rekabet yaşanacak.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Kıran kırana geçecek karşılaşmaları yerinden takip etmek isteyen futbolseverler bilet fiyatlarını merak ederken, stadyumda maçı izlemenin bedeli, UEFA'dan yapılan resmi açıklamayla birlikte belli oldu. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Kategori 690 Euro (14 bin 679 TL) Kategori 490 Euro (10 bin 424 TL) Kategori 180 Euro (3 bin 829 TL) Kategori 70 Euro (bin 489 TL)

ENGELLİLER İÇİN 70 EURO'DAN SATILIYOR

Ücretsiz bir refakatçi bileti de içerisinde barındıran engelli biletleri ise 70 Euro karşılığında temin edilebilecek.

KATEGORİ BAŞINA EN FAZLA 2 BİLET ALINABİLECEK

UEFA'nın resmi bilet portalı "UEFA.com/tickets" üzerinden talep toplama ve onay aşamaları gerçekleştirildikten sonra biletlerin satışı yapılacak. Bilet talep toplama dönemi 28 Nisan 2023'te sona erecek ve kura çekimi sonrası bilet başvuruları kabul edilen taraftarlara UEFA tarafından e-posta yoluyla bildirim yapılacak. Ayrıca, futbol tutkunları kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 (iki) adet bilet satın alabilecek.