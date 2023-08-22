UEFA B Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci aşamaları tamamlandı

İlk etapları şubat ayında Antalya'da yapılan UEFA B 34-35. grupların UEFA B Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci aşamaları Erzurum'da tamamlandı. Aday antrenörler; 'Gerçek Temelli', 'Akıcı Oyun İçinde' ve 'Aday Antrenör Odaklı' olarak oluşturulan yeni metodoloji çerçevesinde saha çalışmalarında oyun kurgularını ve felsefelerini ortaya koydu. 2. etap eğitimlerinin tamamlanmasının ardından aday antrenörler eğitim programları süresince almış oldukları saha ve pratik eğitimleri güncelleyerek, kendilerine verilen konular üzerinden saha pratiklerini gerçekleştirecek ve zoom üzerinden antrenör eğitimcileri eşliğinde sunumlarını yapacak. Eğitimlerde; UEFA B Program Sorumlusu ve Antrenör Eğitimcisi Emrah Aykurt, antrenör eğitimcileri Kemal Coşkun, Murat Kaya, Osman Üstünel ve Seyit Cem Ünsal görev aldı. Eğitim kapsamında Kadın Milli takımlar Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve U19 Milli Takım Teknik Direktörü Övünç Soykan Başar ile 'Futbolda Liderlik' konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörü Gülhan Gündüz, sporcu esenliği ve çocuk koruma konularında uygulamalı olarak eğitim verdi. TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, ikinci etapları tamamlanan eğitimler hakkında yaptığı açıklamada, 'Haziran ayından itibaren UEFA B 2. aşamaları bitiren aday antrenörlerin yeterlilik seviyelerini daha iyi bir noktaya yükseltmeleri adına bireysel Zoom eğitimleri süreci yoğun bir şekilde devam ediyor. Aday antrenörlerimiz eğitim programlarının ikinci aşamalarını tamamladıktan sonra teori ve saha konuları üzerinden 5 Zoom sunumu gerçekleştiriyor. Antrenör eğitim programlarının temel amacı aday antrenörlerimizin günceli yakalamasını sağlamak, hayat boyu gelişimlerine katkıda bulunmak' şeklinde konuştu. - ERZURUM

İlk etapları şubat ayında Antalya'da yapılan UEFA B 34-35. grupların UEFA B Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci aşamaları Erzurum'da tamamlandı.

Aday antrenörler; "Gerçek Temelli", "Akıcı Oyun İçinde" ve "Aday Antrenör Odaklı" olarak oluşturulan yeni metodoloji çerçevesinde saha çalışmalarında oyun kurgularını ve felsefelerini ortaya koydu. 2. etap eğitimlerinin tamamlanmasının ardından aday antrenörler eğitim programları süresince almış oldukları saha ve pratik eğitimleri güncelleyerek, kendilerine verilen konular üzerinden saha pratiklerini gerçekleştirecek ve zoom üzerinden antrenör eğitimcileri eşliğinde sunumlarını yapacak.

Eğitimlerde; UEFA B Program Sorumlusu ve Antrenör Eğitimcisi Emrah Aykurt, antrenör eğitimcileri Kemal Coşkun, Murat Kaya, Osman Üstünel ve Seyit Cem Ünsal görev aldı. Eğitim kapsamında Kadın Milli takımlar Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve U19 Milli Takım Teknik Direktörü Övünç Soykan Başar ile 'Futbolda Liderlik' konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörü Gülhan Gündüz, sporcu esenliği ve çocuk koruma konularında uygulamalı olarak eğitim verdi.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, ikinci etapları tamamlanan eğitimler hakkında yaptığı açıklamada, "Haziran ayından itibaren UEFA B 2. aşamaları bitiren aday antrenörlerin yeterlilik seviyelerini daha iyi bir noktaya yükseltmeleri adına bireysel Zoom eğitimleri süreci yoğun bir şekilde devam ediyor. Aday antrenörlerimiz eğitim programlarının ikinci aşamalarını tamamladıktan sonra teori ve saha konuları üzerinden 5 Zoom sunumu gerçekleştiriyor. Antrenör eğitim programlarının temel amacı aday antrenörlerimizin günceli yakalamasını sağlamak, hayat boyu gelişimlerine katkıda bulunmak" şeklinde konuştu. - ERZURUM