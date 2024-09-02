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UEFA Avrupa Ligi simüle edildi! İlk 5'te tek Türk takımı var

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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maçlar sonrası oluşacak sıralama simüle edildi. Football Meets Data'nın yayınladığı sıralamaya göre ilk 5'te tek Türk takımı olarak Galatasaray yer aldı. Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin play-off turuna kaldığını gösteren tabloda Beşiktaş'ın ise elendiği görüldü.

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde her takımın oynayacağı 8 maçlık ilk etabın ardından oluşacak sıralamayı simüle etti. Oluşan tabloya göre ilk 5'te tek Türk takımı yer aldı.

İLK 5'TE TEK TÜRK TAKIMI VAR

İşte tabloya göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri ve ilk 8 şansı:

  • 1- Tottenham Hotspur - %49
  • 2- Manchester United: %45
  • 3- Roma: %44
  • 4- Athletic Bilbao: %43
  • 5- Galatasaray: %41
  • 6- Lazio: %40
  • 6- Porto: %39
  • 8- Real Sociedad - %36
  • 9- Eintracht Frankfurt - %33
  • 10- Slavia Prag - %36
  • 18- Fenerbahçe - %21
  • 32- Beşiktaş - %5

SIRALAMANIN TAMAMI

UEFA Avrupa Ligi simüle edildi! İlk 5'te tek Türk takımı var

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT

Toplam 36 takım lig aşamasına katılacak. Bu turdan başlayan 13 takım, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi eleme ve play-off turlarını kazanan 12 takım ve 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarıdan elenen 11 takım olacak.

Lig aşamasında takımlar, 2024 UEFA takım katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak.

Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak.

Lig aşamasında aynı ülke takımları birbiriyle karşılaşamayacak.

Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (6)

Melike Taştan:

ön sırada Galatasaray olacak tabi, 16 senedir Şampiyonlar Ligi ne katılamayan fenev mi olsun? Ya da salıncaklara binmeye doyamayan salıncakçı jk mi olacaktı? Tabi ki Galatasaray olacak..

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Hüseyin Vural:

Neye göre değerlendirmişler anlamakta güçlük çekiyorum. Avrupa'daki son iki senesine bakacak olursak Fenerbahçe açık ara önde olması lazımdı.

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erkan yüksel:

habı be ordan okadarda deıl ..

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Fahri burak ergüven:

Böyle versinler kupayi o zaman oynamaya ne gerek var.

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Cool Black:

%40’ta %5’te maçlar oynanıp sonuçlar belli olana kadar aynıdır. Futbol bu piyango çekilişi değil

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