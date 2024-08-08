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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu

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Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu. Tur atlayan tarafı belirleyecek rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü Viyana'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i konuk etti. Bordo-mavililer, taraftarı önünde rakibine 1-0 yenilerek tur şansını deplasmana bıraktı.

SAVIC İLK KEZ FORMAYI GİYDİ

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Atletico Madrid'den transfer edilen tecrübeli savunmacı Stefan Savic'e bu karşılaşmada ilk 11'de şansı verdi. 33 yaşındaki stoper, böylelikle Trabzonspor formasını ilk kez sırtına geçirmiş ve taraftarların önüne çıkmış oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu

GRGIC, RAPID WIEN'E AVANTAJI GETİRDİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın tek golü Rapid Wien'den geldi. Konuk takım, 67. dakikada Lukas Grgic'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Avusturya temsilcisi, sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesinde avantajı cebine koydu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Papara Park'taki ilk maçı 1-0 kaybederek avantajı rakibine kaptıran Karadeniz ekibi, bu müsabakanın rövanşını 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Viyana'da oynayacak. Temsilcimiz, rakibini elemesi halinde play-off turunda Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

ZİYA BAŞKAN:

keşke burada da gelseydi deplasmanda da yenseydi ülke puanı önemli bir fenerbahçe'li olarak her zaman Türk takımlarının yanındayız

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Ümit Özdemir:

Çok vasat bir Trabzon izledim!

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JokerAllame:

Vah Vah çok üzüldüm @arapzona

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