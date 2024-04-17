UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Rövanş Maçları Yarın Oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak. Yarı finalistlerin belli olacağı müsabakalar, TSİ 22.00'da başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final karşılaşmaları 2 ve 9 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Turnuvanın final maçı ise 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların sonucu şöyle:
Roma - Milan (1-0)
Atalanta - Liverpool (3-0)
West Ham United - Bayer Leverkusen (0-2)
Olimpik Marsilya - Benfica (1-2) - İSTANBUL