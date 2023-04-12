UEFA Avrupa Ligi'nde, çeyrek final maçları yarın başlayacak
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final, yarın oynanacak ilk maçlarla başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final, yarın oynanacak ilk maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde, çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak müsabakalar ile başlayacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak.
Rövanş mücadeleleri ise 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarının (TSİ) programı şöyle:
19.45 Feyenoord - Roma
22.00 Bayer Leverkusen - U.S Gilloise
22.00 Juventus - Sporting CP
22.00 Manchester United - Sevilla - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor