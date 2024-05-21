UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta ilk, Bayer Leverkusen ikinci kupanın peşinde

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak final maçında İtalyan ekibi Atalanta ilk, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ikinci kupayı hedefliyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.

UEFA Kupası adını 1971-1972 sezonundan itibaren alan organizasyon, 2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenleniyor.

İrlanda'nın başkenti Dublin'le aynı adı taşıyan statta yarın oynanacak 2024 finalinde, İtalya'nın Atalanta takımıyla Alman ekibi Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek.

Atalanta ilk, Leverkusen ikinci kupanın peşinde

Kulüp tarihinde ilk kez UEFA organizasyonlarında finale çıkma başarısını gösteren teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, bunu kupayla taçlandırmayı hedefliyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen ise futbolculuk kariyerinde Liverpool ve Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanan teknik direktör Xabi Alonso ile tarihinin ikinci UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

1987-1988 sezonunda turnuvada final oynayan Alman ekibi, İspanyol temsilcisi Espanyol ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden, rövanşı 3-0 kazanan Bayer Leverkusen, rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak tarihinin tek Avrupa kupasını havaya kaldırdı.

Leverkusen, Atalanta'ya iki maçta da yenildi

İki takım, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar iki kez karşılaşırken, İtalyan ekibi sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Bayer Leverkusen ve Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun son 16 turunda eşleşti.

İlk maçı sahasında 3-2 kazanan mavi-siyahlılar, deplasmanda da 1-0 galip gelerek çeyrek final biletini aldı. Atalanta, çeyrek finalde bir başka Alman ekibi Leipzig'e elenmekten kurtulamadı.

"Kupa 2"nin kralı Sevilla

Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip oldu.

Kupayı toplamda 7 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

7 kez: Sevilla (İspanya)

3 kez: Juventus, Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

2 kez: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

1 kez: Galatasaray (Türkiye), Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova, Zenit (Rusya), Napoli (İtalya), PSV (Hollanda), Valencia, Villarreal (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester United, Ipswich Town (İngiltere)

Galatasaray tarihe geçti

UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımına penaltılar sonucu 4-1 üstünlük sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonlar ve finalistler

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç 1971-72 Tottenham Wolverhampton 2-1, 1-1 1972-73 Liverpool B. Mönchengladbach 3-0, 0-2 1973-74 Feyenoord Tottenham 2-2, 2-0 1974-75 B. Mönchengladbach Twente 0-0, 5-1 1975-76 Liverpool Club Brugge 3-2, 1-1 1976-77 Juventus Athletic Bilbao 1-0, 1-2 1977-78 PSV Bastia 0-0, 3-0 1978-79 B. Mönchengladbach Kızılyıldız 1-1, 1-0 1979-80 Eintracht Frankfurt B. Mönchengladbach 2-3, 1-0 1980-81 Ipswich Town AZ Alkmaar 3-0, 2-4 1981-82 Göteborg Hamburg 1-0, 3-0 1982-83 Anderlecht Benfica 1-0, 1-1 1983-84 Tottenham Anderlecht 1-1, 1-1 (4-3 penaltı) 1984-85 Real Madrid Videoton 3-0, 0-1 1985-86 Real Madrid Köln 5-1, 0-2 1986-87 Göteborg Dundee United 1-0, 1-1 1987-88 Bayer Leverkusen Espanyol 0-3, 3-0 (3-2 penaltı) 1988-89 Napoli Stuttgart 2-1, 3-3 1989-90 Juventus Fiorentina 3-1, 0-0 1990-91 Inter Roma 2-0, 0-1 1991-92 Ajax Torino 2-2, 0-0 1992-93 Juventus Borussia Dortmund 3-1, 3-0 1993-94 Inter Salzburg 1-0, 1-0 1994-95 Parma Juventus 1-0, 1-1 1995-96 Bayern Münih Bordeaux 2-0, 3-1 1996-97 Schalke 04 Inter 1-0, 0-1 (4-1 penaltı) 1997-98 Inter Lazio 3-0 1998-99 Parma Olimpik Marsilya 3-0 1999-00 Galatasaray Arsenal 0-0 (4-1 penaltı) 2000-01 Liverpool Alaves 5-4 (uzatmada) 2001-02 Feyenoord Borussia Dortmund 3-2 2002-03 Porto Celtic 3-2 (uzatmada) 2003-04 Valencia Olimpik Marsilya 2-0 2004-05 CSKA Moskova Sporting Lizbon 3-1 2005-06 Sevilla Middlesbrough 4-0 2006-07 Sevilla Espanyol 2-2 (3-1 penaltı) 2007-08 Zenit Rangers 2-0 2008-09 Shakhtar Donetsk Werder Bremen 2-1 (uzatmada) 2009-10 Atletico Madrid Fulham 2-1 (uzatmada) 2010-11 Porto Braga 1-0 2011-12 Atletico Madrid Athletic Bilbao 3-0 2012-13 Chelsea Benfica 2-1 2013-14 Sevilla Benfica 0-0 (4-2 penaltı) 2014-15 Sevilla Dnipro 3-2 2015-16 Sevilla Liverpool 3-1 2016-17 Manchester United Ajax 2-0 2017-18 Atletico Madrid Olimpik Marsilya 3-0 2018-19 Chelsea Arsenal 4-1 2019-20 Sevilla Inter 3-2 2020-21 Villarreal Manchester United 1-1 (11-10 penaltı) 2021-22 Eintracht Frankfurt Rangers 1-1 (5-4 penaltı) 2022-23 Sevilla Roma 1-1 (4-1 penaltı)

Fuar Şehirleri Kupası

1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle: