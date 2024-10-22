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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Hafta Maçları Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Hafta Maçları Başlıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da maçlarının yer alacağı haftada toplam 16 karşılaşma oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı, yarın ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları, yarın ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 17.30'da Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg'u konuk edecek. Günün diğer maçında Braga ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü TSİ 22.00'da İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak. Beşiktaş ise perşembe günü TSİ 22.00'da Fransa takımı Lyon ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. hafta, perşembe günü oynanacak 16 karşılaşmayla tamamlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

17.30 Galatasaray - Elfsborg

17.30 Braga - Bodo/Glimt

24 Ekim Perşembe

19.45 Roma - Dynamo Kiev

19.45 Eintracht Frankfurt - RFS

19.45 Midtjylland - Union SG

19.45 Ferencvaros - Nice

19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad

19.45 PAOK - Viktoria Plzen

19.45 Karabağ - Ajax

22.00 Athletic Club - Slavia Prag

22.00 Porto - Hoffenheim

22.00 Twente - Lazio

22.00 Fenerbahçe - Manchester United

22.00 Malmö - Olympiacos

22.00 Lyon - Beşiktaş

22.00 Rangers - FCSB

22.00 Anderlecht - Ludogorets

22.00 Tottenham - AZ Alkmaar - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Futbol Dünya Spor

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