UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Hafta Maçları Başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da maçlarının yer alacağı haftada toplam 16 karşılaşma oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı, yarın ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları, yarın ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 17.30'da Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg'u konuk edecek. Günün diğer maçında Braga ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü TSİ 22.00'da İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak. Beşiktaş ise perşembe günü TSİ 22.00'da Fransa takımı Lyon ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. hafta, perşembe günü oynanacak 16 karşılaşmayla tamamlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
17.30 Galatasaray - Elfsborg
17.30 Braga - Bodo/Glimt
24 Ekim Perşembe
19.45 Roma - Dynamo Kiev
19.45 Eintracht Frankfurt - RFS
19.45 Midtjylland - Union SG
19.45 Ferencvaros - Nice
19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad
19.45 PAOK - Viktoria Plzen
19.45 Karabağ - Ajax
22.00 Athletic Club - Slavia Prag
22.00 Porto - Hoffenheim
22.00 Twente - Lazio
22.00 Fenerbahçe - Manchester United
22.00 Malmö - Olympiacos
22.00 Lyon - Beşiktaş
22.00 Rangers - FCSB
22.00 Anderlecht - Ludogorets
22.00 Tottenham - AZ Alkmaar - İSTANBUL