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Beşiktaş'tan Kralove Deplasmanında Golsüz İlk Yarı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşıyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sol kanattan İlhan Fakılı'nın ortasında savunmanın ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı.

11. dakikada ceza yayında topla buluşan Sloncik'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın şutunda kaleci Zadrazil topu kontrol etti.

39. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Orkun Kökçü'nün şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

41. dakikada Oh'un rakibini çalımlayarak ceza yayı çizgisinden şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.

44. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Horak'ın şutunda Emirhan topu çizgiden kornere yolladı.

Stat: Malsovicka Arena

Hakemler: Horatiu Fesnic, Alexandru Cerei, Alexandru Voda

Hradec Kralove: Zadrazil, Cihak, Uhrincat, Van Buren, Dancak, Darida, Mihalik, Sloncik, Cech, Horak, Kucera (Ludvicek dk. 42)

Yedekler: Patrik Vizek, Vagner, Neto, Valenta, Ponikelsky, Trubac, Hodek, Regza, Abdullahi Umar, Lucas Kubr

Teknik Direktör: David Horejs

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Hyeon-gyu Oh

Yedekler: Doğan Alemdar, Agbadou, Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Yasin Özcan, Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Rashica, Kartal Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Sarı kartlar: Van Buren, Uhrincat (Hradec Kralove), Cerny (Beşiktaş)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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