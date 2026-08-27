Trabzonspor'a Budapeşte'de ağır darbe: 4-0

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla bordo-mavililer Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Cado'nun ortasında ceza sahası içinde Joseph'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı

55. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Corbu'nun vuruşunda top kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu. 2-0

57. dakikada Bamidele Yusuf, ceza sahası içine girdiğinde Cabral'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Cabral'ı ise ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

59. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bamadele Yusuf, topu filelere gönderdi. 3-0

86. dakikada Oliver Nagy'nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Lisztes'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0

Stat: Groupama

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez

Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu (Keita dk. 83), Adam Nagy (Arzani dk. 78), Bamidele Yusuf (Zeteny Varga dk. 70), Zachariassen, O'Dowda (Lakatos dk. 78), Joseph (Lisztes dk. 70)

Yedekler: Adam Varga, Zohore, Levi, Osvath, Kodro, Cirkovic, Kanichowsky

Teknik Direktör: Balazs Borbely

Trabzonspor: Onana, Cabral, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç (Pina dk. 46), Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi (Bouchouari dk. 46), Saviola (Samet Akaydin dk. 64), Mohamed Salah (Ozan Tufan dk. 64), Onuachu (Aral Şimşir dk. 46)

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Umut Nayir, Mitango, Metehan Mimaroğlu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: O'Dowda (dk. 19), Corbu (dk. 55), Bamadele Yusuf (dk. 59 pen.), Lisztes (dk. 86) (Ferencvaros)

Kırmızı kartlar: Malinovskyi (dk. 14), Cabral (dk. 57) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Savic, Cabral, Onana (Trabzonspor), Lisztes (Ferencvaros)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı