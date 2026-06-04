Emin Müftüoğlu, UCI Yönetim Kurulu toplantıları için İtalya'da

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı, Balkan Bisiklet Birliği Başkanı ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyesi Emin Müftüoğlu, UCI Yönetim Kurulu toplantıları kapsamında bulunduğu İtalya'da, Dünya Bisiklet Günü'nü UCI Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kutladı.

İtalya'nın Desenzano del Garda kentinde 2-4 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen UCI Yönetim Kurulu Toplantısı için İtalya'da bulunan UCI yöneticileri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Verona'daki BMX Olimpik Arena'da bir araya geldi. Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bisikletin sürdürülebilir ulaşım, sağlıklı yaşam ve çevre dostu şehirler için taşıdığı öneme dikkat çekildi. Bisikletin günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelmesinin bireysel sağlık, çevresel sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi açısından önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı. Verona'daki uluslararası kutlamalarla eş zamanlı olarak Dünya Bisiklet Günü, Türkiye'de de Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun koordinasyonunda 81 ilde büyük bir coşku ile kutlandı. Ülke genelinde gerçekleştirilen sürüşler ve farkındalık etkinlikleriyle bisikletin sağlıklı yaşamın, çevre dostu ulaşımın ve sürdürülebilir şehirlerin vazgeçilmez bir parçası olduğu mesajı verildi.

Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Emin Müftüoğlu, Dünya Bisiklet Günü'nün yalnızca bisiklet sporunu değil, aynı zamanda aktif yaşamı, çevresel sürdürülebilirliği ve toplumsal farkındalığı teşvik eden önemli bir platform olduğunu belirtti. Müftüoğlu, "Bisiklet; sağlıklı bireyler, temiz çevre ve yaşanabilir şehirler için güçlü bir araçtır. Dünya Bisiklet Günü, bisikletin toplumların geleceği açısından taşıdığı değeri hatırlatmak için önemli bir fırsattır. Bu vesileyle herkesi daha fazla pedal çevirmeye, bisikleti günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmeye davet ediyoruz" dedi.

Desenzano del Garda'da devam eden UCI Yönetim Kurulu toplantılarında, uluslararası bisiklet sporunun geleceğine yön verecek stratejik başlıklar, organizasyon takvimleri, sporcu güvenliği, sürdürülebilirlik çalışmaları ve bisikletin dünya genelinde daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik projeler değerlendirilmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı