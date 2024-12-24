Uçan Türk Fatih Arda İpcioğlu: "Hedeflerimiz büyük, yolculuk henüz bitmedi"

'Uçan Türk' lakaplı milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu, hedefinin 2026 Kış Olimpiyatları'nda en iyi dereceyi almak olduğunu vurgulayarak, "Hedeflerimiz büyük, yolculuk henüz bitmedi" dedi.

Milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası finalinde 134.5 metre atlayıp, 250 puan toplayarak 20. sırada yer aldı. İpcioğlu, "Almanya'da kayakla atlama dünya kupası yarışmalarında elde ettiğim sonuçlar beni hem çok mutlu etti hem de gururlandırdı. 4 Tepe Turnuvası'nda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başarılı olmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tarihin en iyi derecesini elde etti"

Fatih Arda İpcioğlu, Türkiye Kayakla Atlama Dünya Kupası yarışmalarında tarihin en iyi derecesini elde etti. Almanya'nın Tıtısee-neustant atlama kulesinde organize edilen dünya kupasında Fatih Arda İpcioğlu, elemede 120 metre atlayarak üst tura yükseldi. Başarılı bir sezon geçiren sporcu, 132 metre atlayış sonucu 124.9 puan ile adını finale yazdırdı. 30 sporcunun katıldığı final müsabakasında da 134.5 metre atlayarak 250 puan toplayarak 20. sırada yer alan milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Türkiye Kayakla Atlama Dünya Kupası yarışmalarında tarihin en iyi derecesini elde etti.

Fatih Arda, bu sonuçla 2026 Kış Olimpiyat Oyunları için önemli bir adım da atmış oldu.

"Olimpiyatlara hazır gireceğiz"

Şu anda dünya kupası yarışmalarında mücadele ettiklerini aktaran Fatih Arda İpcioğlu, "Kayakla atlamadaki uluslararası en üst seviye yarışmalar. Bu yarışmalara da katılabilmek için önceki yarışmalardan ilk sıralar girmek ve puan alıp, dünya kupası yarışmalarına katılmaya hak kazanıyoruz. Biz bunu zaten gerçekleştirdik yıllar önce. Onda bir sıkıntımız yok. Bu sezon da olimpiyat elemelerinin başladığı, 2026'da İtalya'da yapılacak olimpiyatlara şu anda puan topluyoruz. İki defa olimpiyatlara gitmiş biri olarak, artık bu olimpiyatlara kota alma yolundaki bütün zorlukları gördük, özellikle ilk olimpiyatlarda, 2018'de. Şimdi daha emin adımlarla ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmeye çalışıyoruz. Sezon başında da birkaç tabii ki malzeme deneme sürecim oldu benim. Orada biraz bir aksaklık yaşadım antrenmanlarda. Ama daha sonra bir eski malzememe geçtiğimde daha iyiye gitti antrenmanlarım. Almanya'da yapılan dünya kupası puanında da şu anda hem kariyerim hem de Türkiye adına alınmış en iyi dereceyle dünya kupası yarışmasında yine iki defa puan aldım. Şu anda sezonun daha başındayız. Bizim sezonumuz kayakla atlama dünya kupası sezonu, Mart ayının sonuna kadar devam ediyor. Her hafta bir ülkede devam ediyor. Fakat biz antrenörümün de öngördüğü üzere bütün yarışmalara gitmeyeceğiz. 1, 2 veya 3 yarışma eksik gideceğiz. Bunu önceki yıllarda elde etmiş olduğumuz tecrübelerden dolayı böyle bir stratejik plan hazırladık" şeklinde konuştu.

"Erzurum'daki tesisleri faal hele getirmeliyiz"

Erzurum'daki rampaların şu anda faal halde olmadığını dile getiren milli sporcu, "Yüzde 100 faal halde değil. Küçük antrenman rampalarımız tabii ki şu anda kullanılıyor. Altyapı sporcularımızın atlayabilmesi mümkün. Fakat olimpiyat rampaları 90 metre ve 120 metrelik rampalarımız şu anda faal değil. Bununla ilgili de gerekli çalışma yaptık. Ben de aynı zamanda bakanlıkta görevliyim. Burada bütün amir ve makamlarımızla bilgileri paylaşıyoruz. Yurt dışıyla ortak çalışıyoruz. Şu anda son süreçteyiz, rampaların restore edilme konusunda. Bazı aksaklıklar yapılmış. Ama bildiğiniz üzere bu rampalar Türkiye'de tek ve bunu daha önce yapan bir firma Türkiye'de yok. Şimdiki süreçte tamamen yurt dışından aldığımız projeyle ilerliyoruz. Hatta bakanlığımız da bütçeyi onaylamada çok istekli ve bu rampaları yüzde yüz çalışır hale getirmemiz lazım. Şu anda da Uluslararası Kayak Federasyonu Erzurum'daki rampaların tamamlandıktan sonra Erzurum'a dünya kupası derecesinde yarışmaları vermeye hazır. Bu da hem şehrimizin hem ülkemizin kış sporlarında tanıtımı demek. Çünkü dünya kupası yarışmaları özellikle kayakla atlama en çok izlenen yarışma türüdür. O yarışma disiplinidir dünya çapında. Milyonlarca kişiye ulaşıyor. Benim de mesela sosyal medyada paylaştığım videolarda çok büyük etkisi var. Formula 1 yarışmaları gibidir. Bir defa biz dünya kupası organizasyonunu iyi bir şekilde yapıp, iyi bir şekilde ülkemizi tanıtırsak bu artık her yıl Erzurum'da dünya kupası yarışmaları olacağı anlamına gelir. Eskiden sporcumuz yoktu. Dünya Kupası bazı yarışmaları biraz çekimser davranıyordu. Fakat şu anda birçok ülkede mesela Amerika'da bile bu sezon yarışma var ama herhangi bir sporcusu çok iyi derecede olmayabilir. Fakat bu yarışmanın özellikle medya tarafındaki ülke tanıtımında çok büyük bir rolü var" cümlelerine yer verdi.

"Alt yapıya sağlam bir sistem bırakmalıyız"

Ellerinde geldiğince Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini anlatan Fatih Arda İpcioğlu, şöyle devam etti:

"Bunu bu seviyeye getirmek de zor. Önümüzdeki hafta 4 Tepe turnuvalarına gideceğiz. 4 Tepe turnuvaları da önceden de çok iyi başarılar elde ettik. Hedefimiz mart ayının sonuna kadar bütün dünya kupası yarışmalarına katılıp, daha da çok dünya kupası puanı alarak bir dahaki yıla kalmadan ülkemize olimpiyat kotasını almak. Bu sporun önü çok açık. Ama dediğim gibi tabii ki altyapıya, bizden sonraki nesillere daha sağlam bir sistem oluşturup onların bayrağımızı daha ileriye taşımalarını bırakmak lazım." - ERZURUM