U21 Milliler Azerbaycan'ı 1-0 Yendi

U21 Yaş Altı Ümit Milli Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan U21 Yaş Altı Milli Takımı'nı 1-0'lık skorla mağlup etti.