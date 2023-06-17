U21 Milliler Azerbaycan'ı 1-0 Yendi
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U21 Yaş Altı Ümit Milli Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan U21 Yaş Altı Milli Takımı'nı 1-0'lık skorla mağlup etti.
U21 Yaş Altı Ümit Milli Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan U21 Yaş Altı Milli Takımı'nı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Şenol Bektaş xx, Emrah Akkaya xx
Türkiye U21: Doğan Alemdar xx, Uğur Kaan Yıldız xx (Ayberk Karapo dk. 66 x), Serdar Saatçı xx, Ravil Tagir xx, Kazımcan Karataş xx, Aksel Baran Patur xx (Göktan Gürpüz dk. 46 x), Cem Tuna Türkmen xx (Metehan Baltacı dk. 80 x), Emirhan İlkhan xx (Emircan Gürlük dk. 46 x), Kenan Yıldız xx, Bertuğ Yıldırım xx, Enis Destan xx (Erencan Yardımcı dk. 85 ?)
Yedekler: Yasin Özcan, Osman Ertuğrul Çetin, Emin Bayram, Arif Kocaman, Jankat Yılmaz
Teknik Direktör: Levent Arca Sürme
Azerbaycan U21: Rüstam Samiqullin xx, Murad Maliyev xx (Mazahir Mammadzada dk. 85 ?), Seymur Mammadov xx (Mahir Hasanov dk. 89 ?), Jalal Huseynov xx, Suleyman Damdayev xx, Mirali Ahmadov xx (Rufat Ahmadov dk. 70 x), Elchin Gasimov xx (Mehraj Bakhsali dk. 70 x), Farid Yusifli xx Rauf Rustamli xx (Zeynaddin Abdurahmanov dk. 64 x), Huseyn Babayev xx (Dzhamal Dzhafarov dk. 64 x), Samir Abdullayev xx (Aghadadash Salyanskiy dk. 82 ?)
Yedekler: Aykhan Suleymanli, Nihat Farajli, Eldar Taghizada, Samir Maharramli, Rza Jafarov
Teknik Direktör: Samir Aliyev
Gol: Enis Destan (dk. 59 pen.) (Türkiye U21) - İSTANBUL