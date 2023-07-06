U20 Kadın Basketbol Milli Takımı Karadağ'a mağlup oldu

U20 Kadın Basketbol Milli Takımı, Karadağ ile yaptığı hazırlık maçında 73-63 mağlup oldu. Milli takım, 2023 Ümit Kızlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

- Hazırlık maçı: U20 Kadın Basketbol Milli Takımı: 63 - Karadağ : 73

KOCAELİ - Kocaeli'de kamp yapan U20 Kadın Basketbol Milli Takımı, hazırlık maçında Karadağ'a 73-63 mağlup oldu.

29 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında Litvanya'da düzenlenecek 2023 Ümit Kızlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, 13 Haziran'da Kocaeli'de kampa girdi. Hazırlıklarını aralıksız sürdüren milliler, Karadağ ile hazırlık maçı yaptı. İzmit Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya genç milliler, baskılı ve etkili hücumla başladı. Devreye 33-30 giren ay-yıldızlı takım, kıran kırana geçen maçı 58-58 berabere tamamladı. Uzatma dakikalarında galibiyete uzanan taraf ise 73-63'lük skorla Karadağ oldu. Litvanya'nın Vilnius ve Klaipeda kentlerinde oynanacak turnuvada Türkiye, D Grubu'nda İtalya, Belçika ve Letonya ile karşılaşacak.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Ali Osman Kınık xx, Fatih Şafak xx, Erdem Mert Atalay xx

Türkiye: Simge Tokmak xx, İrem Erdik x, Selin Rachel Gül xxx 12, Ceylin Beyza Al Tunpa xx, Zeynep Can xx 4, Mariya Melek Taşer xxx 17, Zeyno Işıl Seren xx, Sudenur Akarpa xx 6, Ada Naz Çorum xx, Arife Vardar xx 2, Sıla Kaplan xxx 9, Selen İrembaş xx 5, Ayşe Yılmaz xxx 3, Deniz Torgut xx 5

Başantrenör: Kadir Mert Oktay

Karadağ: Tea Grabovica xx, Zana Tatar xxx, Mlena Bigovic xxx 5, Lana Vukcevic xx 1, Jelena Bulajic xxx 14, Atina Radevic xxx 7, Marija Baosic xxxx 37, Nikolina Ilic xxx 7, Jelena Perovic xx 2, Hajdana Scepanovic xx

Başantrenör: Vladan Radovic

1.Periyot: 24-15 (Türkiye lehine)

Devre: 33-30 (Türkiye lehine)

3.Periyot: 48-47 (Türkiye lehine)

4.Periyot: 58-58 (Beraberlik)