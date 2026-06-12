Haberler

U19 Kadın ve U17 Kız Milli Takımları'nın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

U19 Kadın ve U17 Kız Milli Takımları'nın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

U19 Kadın Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası A Ligi'nde İsveç, Portekiz ve Finlandiya ile eşleşirken; U17 Kız Milli Takımı B Ligi'nde Andorra, Karadağ ve Ermenistan ile aynı gruba düştü. Maçlar 2026'da oynanacak.

U19 Kadın Milli Takımı ve U17 Kız Milli Takımı'nın, 2026-2027 sezonu UEFA Avrupa Şampiyonası 1. Turu'ndaki rakipleri, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu Kadın Milli Takımlar İdari Sorumlusu Işık Özaydın'ın temsil ettiği kura çekiminde, UEFA Kadınlar U19 Avrupa Şampiyonası A Ligi 4. Grup'ta yer alan U19 Kadın Milli Takımı İsveç, Portekiz ve Finlandiya ile eşleşti.

Portekiz'in ev sahipliği yapacağı grup müsabakaları, 28 Kasım - 5 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Grup sonuncusu B Ligi'ne düşerken, diğer üç takım 2027 yılının ilk yarısında oynanacak 2. tur müsabakalarında A Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek.

UEFA Kadınlar U17 Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Grup'ta yer alan U17 Kız Milli Takımı ise Andorra, Karadağ ve Ermenistan ile eşleşti.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı grup müsabakaları, 25 Ekim - 1 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup birincileri ile en iyi grup ikincisi, A Ligi'ne yükselerek 2027 yılının ilk yarısında oynanacak 2. Tur müsabakalarına katılma hakkı elde edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı

Operasyondaki en dikkat çeken isimdi, tutuklandı

Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu

İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen isim
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu