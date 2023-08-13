U17 Kız Milli Hentbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç: A klasmana çıkmayı hak ettik

Alper ŞAŞMAZANKARA, (DHA)- U17 Kız Milli Hentbol Takımı, U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası 2'nci klasman finalinde Avusturya'ya 34-29 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Düzenlenen madalya törenin ardından Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, turnuvaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk günden itibaren milli takımın son topa kadar mücadele ettiğini ve çok başarılı bir turnuva geçirdiğini kaydeden Kılıç, B klasman Avrupa Şampiyonası'nda 2'nci olduk ve A klasmana çıkmayı hak ettik. Bu çok önemli ve çok uzun yıllardır beklediğimiz bir başarı. U17 bizim proje takımımız, U19 olduklarında bu başarıyı elde etmelerini bekliyorduk ama bize bu başarıyı erkenden verdiler. Evet son maçı kaybettik, şampiyon olamadık ama sporun içerisinde bu var. Kaybettiklerimizden ders çıkartacağız ve inşallah önümüzdeki turnuvaları şampiyon olarak bitireceğiz dedi.