U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Alan Eylem Engin Süloğlu'nda Karşılandı

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kilogramda 2'nci olan Eylem Engin, memleketi Edirne'nin Süloğlu ilçesinde davul zurnayla karşılandı.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde geçtiğimiz gün düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'da Japon rakibi Sowaka Uchida'ya finalde mağlup olan Engin, gümüş madalyayla memleketine döndü. İlçe medyanında yaklaşık 200 kişi bugün Engin'i karşıladı. İlçe Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Engin'in başarısını kutlayarak, çiçek takdim etti. Başkan Ormankıran, başarısından dolayı Engin'i tebrik ederek desteğinin devam edeceğini ifade etti.

"SENİ NE KADAR ÖVSEK AZDIR"

Ormankıran, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Öyle mutluluk yaşattın ki bize Eylem kızım, öyle gurur yaşattın ki, ilçemize, ilimize, ülkemize dünyaya adımızı duyurduğun için öyle mutluluk yaşattın ki sana ne kadar teşekkür etsek, seni ne kadar övsek azdır diye düşünüyorum. Bu Süloğluların huzurunda şahsım, belediye başkanlığı adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben şimdi bütün Süloğlu'ların huzurunda şu sözü almak istiyorum. Allah kısmet ederse bir daha ki sefere kilonda dünya birinciliğini senden istiyoruz. İlimizi, ilçemizi, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek Eylem kızımız."

"KADINDAN GÜREŞÇİ Mİ OLUR?' DİYE BİR SÖZ VARDI"

Eylem Engin ise şunları kaydetti:

"Bu sene ufak bir sakatlığım var, önce onu tedavi ettirip önümüzdeki sene dünya şampiyonasında onu almak istiyorum. 2028 senesinde olimpiyatlara katılıp en güzel şekilde tmesil etmek istiyorum. Çok güzel bir duyguymuş. Biraz da heyecan yapmadım değil kalabalık karşısında. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Bundan seneler önce 'kadından güreşçi mi olur' diye bir söz vardı. Büyük ablalarımız kırdı bu sözü ve şimdi önümüzü açtılar. Biz de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz."