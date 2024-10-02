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U16 Milli Takım, Türkmenleri 3-0 Geçti

U16 Milli Takım, Türkmenleri 3-0 Geçti
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U16 Milli Takımımız, Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası'ndaki ilk maçında Türkmenistan'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Goller, Ada Yüzgeç, Emin Eren Sayar tarafından atıldı.

U16 Milli Takımımız, Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası ilk maçında Türkmenistan'ı 3-0 mağlup etti.

Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan mücadelede Milli Takımımızın gollerini 3. dakikada Ada Yüzgeç ile 79 ve 85. dakikalarda Emin Eren Sayar kaydetti. Turnuvanın diğer maçında Kırgızistan, turnuvaya misafir ülke olarak katılan Gürcistan'a 3-0 mağlup oldu. Turnuvanın ikinci gününde Özbekistan ile Gürcistan, Türkmenistan ile Azerbaycan 2 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki bir sonraki maçını 4 Ekim Cuma günü Azerbaycan ile oynayacak. Ardından 6 Ekim Pazar günü oynanacak sıralama maçları ile turnuva sona erecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkmenistan Milli Takım Emin Eren erzurum Futbol Dünya Spor

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