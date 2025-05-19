U-15 Türkiye Şampiyonası'nda Grup Birincisi Diyarbakır D.S.İ Spor
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 sezonu U-15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Malatya Grup Müsabakası sona erdi. Diyarbakır D.S.İ Spor, finalde Kayseri Atletikspor'u 2-1 yenerek grup birincisi oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu U-15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Malatya Grup Müsabakası sona erdi.
Yeşiltepe 1. Nolu Sentetik Saha'da oynanan şampiyonada, Elazığ Yol spor, Kayseri Atletik spor, Kayseri Kocasinan Şimşek spor, Diyarbakır D.S.İ spor, Kahramanmaraş Vefa spor ve Adıyaman Gençlerbirliği takımları mücadele etti.
Müsabakaların finalinde, Diyarbakır D.S.İ Spor, Kayseri Atletikspor'u 2-1 yenerek grup birincisi oldu.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor