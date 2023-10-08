TYF Yelken Ligi'nde ILCA, 420 ve 29er sınıflarında Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi'nde ILCA, 420 ve 29er sınıflarında 2023 Türkiye Şampiyonası Muğla'nın Bodrum ilçesinde sona erdi.

TYF Yelken Ligi 1. Ayak Yarışları adı altında yapılan şampiyonada, ILCA yarışları Yalıkavak Yelken Kulübünün ev sahipliğinde, diğer sınıfların yarışları ise Era Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğinde yapıldı.

Milli takım seçme statüsündeki yarışların tamamlanmasının ardından tüm sınıfların ödül töreni Yalıkavak Yelken Kulübünde gerçekleştirildi.

Törende konuşan TYF Başkanı Özlem Akdurak, sporcuları tebrik etti.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlanacağını belirten Akdurak, "Üç hafta sonra bu ülkenin 100'üncü yaş günü var. 100 yılımızı geride bırakacağız. Bir zamanlar bizlere 'Ümidimiz sizsiniz, geleceğimiz sizsiniz" diyorlardı. Biz elimizden geleni yaptık. Şimdi biz sizlere diyoruz. Geleceğimiz sizsiniz. Bunu kalplerinizden eksiltmeden yürüyün, yol alın ve bu ülke için çok çalışın. Sizlerle gurur duyuyoruz. Göğsünüzde taşıdığınız ay yıldıza, bu bayrağa, bu ülkeye, şehitlerimize yakışır bir gençlik olacağınıza eminim. Bu ülke nice yüzyıllara sizin gibi gençlerle yükselsin inşallah." diye konuştu.

Güzel bir yarış haftası geçirdiklerini ifade eden Yalıkavak Yelken Kulübü Başkanı Ceyhun Üstüner de, sporcuları tebrik ederek yeni yarışlarda buluşmayı diledi.

Yarışlarda genel klasmanda, ILCA 4'de Teos Yat ve Yelken Kulübünden Ali Demirhan Katrancı, ILCA 6'da Galatasaray'dan Ecem Güzel, ILCA 7'de Fenerbahçe Doğuş sporcusu Yiğit Yalçın Çıtak, 420'de Göztepeli yelkenciler Firdevs Yeğin-Kuzey Kumlalı, 29er'de ise Fenerbahçe Doğuş'tan Medine Havva Tatlıcan-Alper Boru birinci oldu.

Sporculara madalyaları TYF Başkanı Özlem Akdurak, TYF Asbaşkanı Hakan Yenigün ile organizasyon görevlileri tarafından verildi.

TYF Yelken Ligi, farklı tarih ve yerlerde IQ foil-Formula Kite, Techno 293, funboard slalom ve optimist yarışlarıyla devam edecek.