Twitter'dan isyan etti! Murat sancak'tan PFDK'nın verdiği cezaya yanıt gecikmedi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'dan 75 gün hak mahrumiyeti ve toplam 96 bin TL para cezası aldı. Kendisine verilen bu cezaya sessiz kalmayan Sancak, resmi Twitter hesabından verilen cezaya isyan etti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun hak mahrumiyeti ve para cezası verdiği Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, karara tepki gösterdi. Sancak, 75 gün hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra toplam 96 bin TL para cezası aldı. Aldığı cezaya tepki gösteren Sancak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla aldığı cezaya tepki gösterdi.

TWİTTER'DAN İSYAN ETTİ

Sancak paylaştığı tweet'te, "Bu cezalar beni yıldırmaz. Sadece ve sadece adalet sağlanana kadar daha yüksek sesle bağıracağım. Hakkımızı helal etmeyeceğim, hakkımızı gasp edenlere iyi dileklerde bulunmayacağım. Her şartta her ortamda adalet diye söyleyeceğim. Sadece bize değil, her takım için…" ifadelerini kullandı.

SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNMUŞTU

Başakşehir'e 2-1 kaybettikleri karşılaşma sonunda konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak şu ifadeleri kullandı, "77 numara galiba, bizim Gökhan Töre'ye küfür etmiş herhalde. Biz de ortalığı yumuşatmak istedik. Şuna bakmak lazım, Beşiktaş maçında bir önceki sene Adana'daki maçı katleden Şansalan ve ekibi İstanbul'daki maça verildi. Bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş, 2. ve 3. de belirlenmiş, belki ligden düşenler de… Transfer yapmaya gerek yok. Her adımda engellerle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Sancak'ın paylaştığı o tweet: