Tüyleri diken diken eden koreografide duygulandıran detay! Türkiye'ye yardım eli uzatanlar unutulmadı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Basel'i 1-0 mağlup etti. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anıldığı karşılaşma öncesinde tribünde yapılan koreografi duygusal anlar yaşattı. Koreografide arama kurtarma ekibinin başındaki barette Türkiye'ye yardım eli uzatan ülkelerin bayraklarına yer verilmesi dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem 10 ilimizde ağır kayıplara yol açtı. Spor dünyası da bu depremde büyük acılar yaşadı. Yaşanan deprem felaketinin ardından Trabzonspor sahaya çıkan ilk takım olurken, Basel mücadelesi öncesi tüyleri diken diken eden anlar yaşandı.

DUYGULANDIRAN KOREOGRAFİ

Trabzonspor taraftarları depremi temsilen özel bir koreografi hazırladı. Koreografide, bir bebek, arama kurtarma ekibi, arama kurtarma köpeği Proteo, Türkiye'ye destek veren ülkelerin bayrakları yer aldı. "Hep Birlikte Olacağız Yaralarımızı Saracağız" yazılı pankart açıldı.

TÜRKİYE'YE YARDIM EDEN ÜLKELERİN BAYRAKLARI YER ALDI

Koreografide yer alan arama kurtarma ekibinin başındaki barette Türkiye'ye yardım eli uzatan ülkelerin bayraklarına yer verilmesi dikkat çekti.