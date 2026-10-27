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TÜSF Başkanı Türkmen, Erzurum 2029 adaylığı için FISU yetkilileriyle görüştü

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TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, Erzurum'un 2029 Kış Üniversite Oyunları adaylığını görüşmek üzere Lozan'daki FISU Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Türkmen, FISU yetkilileriyle adaylık hazırlıklarını ve Türkiye'nin uluslararası üniversite sporlarındaki çalışmalarını ele aldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Mutlu Türkmen, Erzurum'un 2029 Kış Üniversite Oyunları adaylık sürecini değerlendirmek üzere Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) yetkilileriyle bir araya geldi.

TÜSF'nin açıklamasına göre Mutlu Türkmen, İsviçre'nin Lozan kentindeki FISU Genel Merkezi'ni ziyaret ederek genel sekreter Matthias Remund ve spor direktörü Shen Zhen ile görüştü.

Görüşmede, Erzurum'un 2029 Kış Üniversite Oyunları adaylık sürecinde yürütülen hazırlıklar ve Türkiye'nin uluslararası üniversite sporlarındaki çalışmaları ele alındı.

Türkmen, görüşmenin ardından FISU yetkililerine yapıcı değerlendirmeleri ve ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
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