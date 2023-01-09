Türkler Kosta Rika'da Rekorları Altüst Etti

İş dünyasının önde gelen isimleri Nail Turan, Ersan Kotiloğlu, Mete Özarar ile TV Yapımcısı ve YouTuber Suat Yiğit'in katıldığı organizasyonda, Türk ekibi bölgeye ait rekorları alt üst etti.

Türk ekibi, 150 ila 300 kilogram arasında değişen, mavi mucize olarak adlandırılan Blue Marlin balığından tam 7 adet yakalayarak ulaşılması güç bir rekora imza attılar. Kilosu mevsimine göre 60 ila 75 Dolardan alıcı bulan, toplam ekonomik değeri $100.000 USD doların üzerinde balığı hiç düşünmeden denize sağlıklı bir şekilde iade ederek bölge halkının ve yerel kaptanların takdirlerini topladılar.

Ersan Kotiloğlu - Suat Yiğit - Berk Aktan - Nail Turan - Mere Özarar

Berk Aktan bu başarının arkasında ki en büyük etkenin bölge kaptanlarıyla sürekli temas halinde kalarak, ay takviminden, su sıcaklıklarına, akıntı yönünden, gel git seviyesine, balıkların göç yollarından, su da ki tuz oranına kadar yüzlerce verinin son 5 yılın istatistiklerine göre detaylı olarak yapılan hesaplarda gizli olduğunu belirtti.