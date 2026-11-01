Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Yüzme Federasyonu Mali Genel Kurulu'nda 2027-2028 bütçeleri karara bağlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Yüzme Federasyonu Mali Genel Kurulu, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı salonunda yapıldı. Kurulda 1 Ekim 2024-30 Eylül 2026 dönemine ait faaliyet ve denetim raporları ibra edildi, 2027-2028 tahmini bütçeler karara bağlandı; Başkan Erkan Yalçın delegelere teşekkür etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda, federasyon yönetim kurulunun 1 Ekim 2024-30 Eylül 2026 dönemini kapsayan faaliyet raporu, müzakere edilerek ibra edildi.

Ayrıca genel kurulda denetim kurulunun 1 Ekim 2024-30 Eylül 2026 dönemini kapsayan raporları da görüşülerek ibra edildikten sonra 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler de karara bağlandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, genel kurulda yaptığı konuşmada, bütün delegelere katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
Savaşa rağmen rekor geldi! Turizmde 65 milyar dolar beklentisi

Savaşa rağmen rekor geldi! Bakan Ersoy yıl sonu beklentisini açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de trafik polisi 2 Türk bayrağını yerden alıp böyle öptü

Yürekleri ısıtan görüntü!
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi

Haberi duyan soluğu zincir markette aldı! Büyük izdiham yaşandı
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den '100 il, 1000 ilçe' projesi

Bahçeli'den dengeleri değiştirecek proje! Detayları açıkladı
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler

Polonya'da iç savaş alarmı! Eski başbakandan korkutan uyarı geldi
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı

Kozmetik markasının "saf yağ" diye sattığı ürünlerden "rezalet" çıktı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Ünlü gazetenin sahibi gözaltına alındı
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti

Mithat Sancar duyurdu! Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki adresi değişti