Türkiye Yüzme Federasyonu Mali Genel Kurulu'nda 2027-2028 bütçeleri karara bağlandı

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Türkiye Yüzme Federasyonu Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda, federasyon yönetim kurulunun 1 Ekim 2024-30 Eylül 2026 dönemini kapsayan faaliyet raporu, müzakere edilerek ibra edildi.

Ayrıca genel kurulda denetim kurulunun 1 Ekim 2024-30 Eylül 2026 dönemini kapsayan raporları da görüşülerek ibra edildikten sonra 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler de karara bağlandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, genel kurulda yaptığı konuşmada, bütün delegelere katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA