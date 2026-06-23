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Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası hafta sonu Siirt'te yapılacak

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Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, 26-28 Haziran'da Siirt'te düzenlenecek. 30 kulüpten 121 sporcu, büyükler ve yaş altı kategorilerinde yarışacak.

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, 26-28 Haziran tarihlerinde Siirt'te gerçekleştirilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Siirt Valiliğinin desteğiyle düzenlenecek organizasyonda, 30 kulüpten 121 sporcu yarışacak.

Büyük, 23 ve 19 yaş altı erkek ve kadın kategorilerinde yapılacak şampiyona, 26 Haziran'da bireysel yarışlarla başlayacak. İkinci ve üçüncü günlerde ise yol yarışları yapılacak.

Organizasyonun son gününde büyük erkekler kategorisindeki 130 kilometrelik yarışta şampiyon belli olacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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