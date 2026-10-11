Türkiye, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı 2'si altın 6 madalyayla tamamladı

Türkiye, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı 2'si altın 6 madalyayla tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, Karadağ'ın Budva kentindeki Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı 2'si altın olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı. Milli sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı; madalyalar kadın ve erkek kategorilerinde geldi.
Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı 2'si altın olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Budva kentindeki organizasyonda milli sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.
Ay-yıldızlı boksörlerden kadınlarda Ada Eybey (66 kilo) ile Masal Ece Buruk (75 kilo) altın madalya elde ederken Saliha Ceylin Pehlivan (46 kilo) gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kadınlarda Sudem Temuçin (54 kilo) ve Sudenur Yalgettekin (63 kilo) ile erkeklerde Deniz Bekiz (52 kilo) ise şampiyonada bronz madalya kazandı.