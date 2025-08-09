Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası Kayseri'de Başladı

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası Kayseri'de Başladı
Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Kayseri'de 120 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyona, 8 ülkenin temsilcilerini bir araya getirerek, milli takıma seçilme şansı sunuyor.

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de 8 ülkeden 120 sporcunun katıldığı 14 Ağustosta sona erecek şampiyona, 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda start aldı.

Federasyon asbaşkanı Abdullah Kahraman, gazetecilere, Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nı Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası ile bu yıl birleştirdiklerine dikkati çekerek "Buradaki Türk sporcular aynı zamanda milli takıma seçilmek için mücadele ediyor." dedi.

Bugünkü parkuru yaklaşık 75 kilometre belirlediklerini aktaran Kahraman, sporcuların Tomarza istikametinden Pınarbaşı ilçesi yakınlarında ineceklerini kaydetti.

Ali Dağı'nın yamaç paraşütü için Türkiye'nin en önemli yerlerinden birisi olduğuna vurgu yapan Kahraman "Buradaki yetkililer bu spora çok destek veriyor. Burada yıllardır çok önemli organizasyonlar yapılıyor. Dünya şampiyonası da yapıldı. Bunu yeniden yapmak için mücadele edeceğiz. Bunun için Vali Gökmen Çiçek'e söz verdik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
