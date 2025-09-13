Türkiye ve Sırbistan Tenis Federasyonları İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Sırbistan Tenis Federasyonu (TSS), tenis sporunun uluslararası düzeyde gelişimini desteklemek üzere iş birliği anlaşması imzaladı. Kasım 2028'e kadar geçerli olacak Mutabakat Zaptı (MOU) ile iki ülke arasında tenis alanında bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımını içeren çok yönlü bir ortaklık hayata geçirilecek.

İş birliği anlaşmasının protokol töreni Davis Cup Türkiye - Sırbistan World Group I karşılaşmasının düzenlendiği Sırbistan'ın Nis şehrinde Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Sırbistan Tenis Federasyonu Başkanı Goran Djokovic'in katılımıyla gerçekleşti.

Anlaşma kapsamında, Türk ve Sırp antrenörler için karşılıklı değişim programları, seminerler ve eğitim programları düzenlenerek antrenörlük metodolojilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda iki ülkenin genç ve yetenekli oyuncuları ortak kamplarda bir araya gelerek yüksek performans programlarına katılacak, uluslararası düzeyde deneyim kazanma fırsatı elde edecek ve partner ülkenin milli takım kamplarında yoğun antrenman dönemlerine katılım imkanı bulacak.

İş birliği yalnızca üst düzey sporcu gelişimiyle sınırlı kalmayarak, tenis kültürünün tabana yayılmasına da odaklanıyor. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yürütülen "Haydi Tenise" projesi gibi örneklerin paylaşılması, okullarda ve topluluklarda çocuklara ve gençlere tenisi tanıtacak yeni projelerin geliştirilmesi ve bu modellerin her iki ülkenin koşullarına uyarlanarak uygulanması planlanıyor.

Dijital çözümler ve yenilikçi teknoloji kullanılacak

Anlaşmanın bir diğer önemli boyutunu ise kurumsal yönetim ve dijital dönüşüm oluşturuyor. Milli takım yönetimi, turnuva organizasyonu, kulüp gelişimi ve sporcu kayıt sistemleri gibi alanlarda en iyi uygulamaların paylaşılması öngörülürken; her iki ülke federasyonlarının idari personeli karşılıklı ziyaretlerle deneyim aktarımında bulunacak. Ayrıca, federasyonların hizmet sunumunu kolaylaştıracak dijital çözümler ve yenilikçi teknolojilerin kullanımı konusunda ortak çalışmalar yürütülecek.

Törende açıklamalarda bulunan TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, "Bu iş birliği sadece sporcularımıza yeni ufuklar açmakla kalmayacak, aynı zamanda iki ülkenin tenis kültürünü zenginleştirecek. Ortak projelerimizle hem antrenörlerimizin ve oyuncularımızın gelişimine katkı sağlayacağız hem de fair play, etik değerler ve toplumsal projeler üzerinden genç nesillere sporu daha güçlü bir şekilde ulaştıracağız" diye konuştu.

Sırbistan Tenis Federasyonu Başkanı Goran Djokovic ise Türk Milli Takımı'nı burada ağırlamaktan dolayı mutluluklarını dile getirerek, "Yeni bir iş birliği anlaşmasına varacağımız için de memnunuz. Tenisin her alanında iş birliği içerisinde olacağız. Sırbistan olarak küçük bir ülkeyiz ama iyi sporcularımız ve değerli tenis oyuncularımız var. Bu anlamda iş birliği yapmaktan tekrar mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamada anlaşmanın Kasım 2028'e kadar geçerli olacağı belirtildi. - İSTANBUL