Türkiye ve Hırvatistan'ı kıyaslayan rakibimizin hocasından olay yorum: Nüfusumuz Bursa kadar

A Milli Futbol Takımımız'ın rakibi Hırvatistan'ın hocası Zlatko Dalic'in iki ülkeyi kıyaslayıp yaptığı yorumlar gündem oldu. Dalic, "Bursa'nın nüfusu 3 milyon, biz ise 3,5 milyonluk bir ülkeyiz. Biz Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. Sizin futbolcu çıkarmanız daha kolay. Nasıl olduğumuzu kendinize sorun" dedi.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında kendi evinde ağırladığı Galler ile 1-1 berabere kalan Hırvatistan A Milli Futbol Takımı, 2'nci maçında Bursa'da Türkiye ile karşılaşacak. Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve oyuncu Ivan Perisic, Türkiye maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KENDİNİZE SORUN"

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamalar tartışma konusu oldu. Dalic, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları'nda dikkat çeken sonuçlar elde eden Hırvatistan'ın başarısının sırrını verdi. Bursa kadar nüfusları olduklarını ifade eden Hırvat hoca, "Bizim nasıl olduğumuzu kendinize sorun" dedi.

İşte Dalic'in o açıklamaları:

"Yeni oyuncu üretmek çok zor. Biz 3,5 milyonluk bir ülkeyiz, siz 80 milyon nüfusa sahipsiniz. Sizde daha kolay yeni oyuncu çıkabilir fakat 3,5 milyonluk ülkede her an kaliteli oyuncu çıkması biraz daha zor. Takıma dahil ettiğimiz iki stoperimiz var. Onların yaşları genç. İzlediğimiz genç oyuncular da var. Bu doğrultuda takımımızı yavaş yavaş yenileyeceğiz. Bursa 3 milyonluk bir şehir biz ülke olarak 3,5 milyonuz. Biz Dünya Kupası'nda 3'üncü olduk. Nasıl olduğumuzu siz kendinize sorun.

"GALLER, TÜRKİYE KADAR GÜÇLÜ DEĞİL"

Galler maçı çok farklı bir havadaydı. Ben Galler'i Türkiye kadar güçlü bir rakip olarak görmüyorum. Orada tek yönlü oyun sergiledik. Yarın burada Türkiye ile oynayacağımız maç biraz daha zorlu geçecektir. İki taraftan da daha fazla saldırı olacaktır. Onlar da gol atmak için bize saldıracak, biz de onlara saldıracağız. Biz onların kendi seyircisi önünde oynayacağız. Dolayısıyla farklı bir tarz sergileyeceğiz. Maçı kazanacağımı ümit ediyorum.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"

Türkiye'den arkadaşça teklifler aldım, konuşmalar geçti ancak resmi olmadı. Ben şu an ki konumumdan memnunum. Bir değişiklik düşünmüyorum."