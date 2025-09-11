Türkiye ve Belçika Hokey Federasyonları Ortak Proje Geliştiriyor

Türkiye Hokey Federasyonu (THF), Avrupa Birliği Erasmus+ tarafından desteklenen "Hockey Beyond Borders" projesinin onaylanmasıyla Belçika ile Türk hokeyinin gelişmesi için ortak çalışmalar yürütecek.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamada, Erasmus+ tarafından desteklenen "Hockey Beyond Borders" projesinin resmen onaylandığı bildirildi.

THF Dış İlişkiler Sorumlusu Gizem Karaali Karadağ'ın üstlendiği projeyi Belçika Hokey Federasyonu ile birlikte 1 yıl boyunca hayata geçirecek olmanın mutluluğunun yaşandığı belirtilen açıklamada, "THF, Belçika Hokey Federasyonu (BHF) ile ortaklık içinde yürütülecek Erasmus+ Spor Personeli Hareketliliği projesi aracılığıyla kurumsal kapasitesini, yönetişim yapısını ve teknik uzmanlığını geliştirmeyi hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu projenin THF personeline Avrupa'nın önde gelen hokey federasyonlarından birini gözlemleme ve ondan öğrenme fırsatı sunacağı, federasyonun mevcut zorluklarını ve stratejik hedeflerini doğrudan ele alacağı belirtildi.

Projenin somut ve gerçekçi hedeflerine ilişkin "Yönetişimin güçlendirilmesi ve kurumsal gelişim. Bilgi paylaşımı ve uluslararası ağların güçlendirilmesi. Yapılandırılmış gönüllülük ve toplum katılım modelinin geliştirilmesi. Yüksek performans yönetimi ve oyuncu gelişim yollarının iyileştirilmesi. Spor biliminin ve modern performans analiz araçlarının entegrasyonu." ifadeleri yer aldı.

Projeyle BHF'nin iletişim ve ortaklık modellerinden kulüpler, sponsorlar ve uluslararası topluluklarla daha güçlü ilişkiler kurulması amaçlanırken, kazanılan bilgi THF'nin 7 yıllık stratejisinin uygulanmasını doğrudan destekleyecek.

Yetenek tespiti ve sporcu gelişimine yönelik de 12 yaş altından, elit seviyeye yol haritası, Belçika'nın oyuncu gelişim modelini gözlemlemek ve daha etkili sporcu seçimi ile tutma stratejileri, Türkiye'de uygulanabilir sistemler geliştirilmesi planlanıyor.