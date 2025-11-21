Türkiye ve Avrupa'nın En Büyük Kick Boks Etkinliği Yarın İstanbul'da Başlıyor

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük kick bokscuları yarın akşam düzenlenecek organizasyonla karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi kick bokscuları tanıtım toplantısına katılarak yüz yüze geldi.

Organizatör Kürşat Şahin, bir kez daha Loca Fight Club olarak kick boks dövüşçülerini İstanbul ORA Arena'da izleyicilerle buluşturacak. Gecenin ana maçında Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcu Berat Altıntop ve milli sporcu İsa Göçmen karşı karşıya gelecek.

Azerbaycan Kick Boks Milli Takımı sporcusu ve dünya şampiyonu Bahram Rajabzade ise gecenin onur konuğu olarak katılım sağlayacak.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en prestijli dövüş organizasyonlarından biri olan Kürşat Şahin'in önderliğinde bu yıl da unutulmaz bir dövüş gecesine imza atması bekleniyor. Gecede, toplam 7 eşsiz mücadele, dövüşseverlere adrenalin dolu bir gece yaşatacak. Gecede sporcular, şampiyonluk kemeri ve 1 milyon TL ödül için ringe çıkacak.

Gecede diğer maçlar, Samet İşcan vs Cedric Tousch, Kubilay Tarhan ve Diaguely Camara, Mubariz Aghamaliyev ve Kabba Mohamed, Doğan Kılıç ve Jonas Adraense, Yıldırım Oğuz ve Marouane Elkass arasında oynanacak.

Basın toplantısına katılan onur konuğu Bahram Rajabzade, "Yarın bizim için çok güzel ve çok büyük bir organizasyon, dünyada da ses getirecek. Çok büyük sporcular, çok kaliteli dövüşçüler, çok teknik, hem yurt dışı hem Türk hem de Azerbaycan dövüşçüleri burada. Tabii ki, bizim için çok büyük bir şereftir, büyük bir gururdur. Böyle sporcuları böyle yetiştirmek, büyütmek onur verici. Gecenin maçı İsa Göçmen ile Berat Altıntop, onların bayağı bir heyecanlı olacağını düşünüyorum. Tabii iyi olan kazansın. Biz çalıştık, her sporcunun dengi bir sporcu getirmeye çalıştık. Herkesin motivasyonu iyidir, önceden antrenman yapmışlar, her şeyleri tıkır tıkır işliyor" diye konuştu.

Yarın yapacak müsabaka hakkında konuşan milli sporcu Berat Altıntop ise, "Güzel bir şekilde antrenmanımı yaptım, güzel bir hazırlık sürecim oldu. Yarın işimi yapacağım. Biz dövüş işçisiyiz. Artık bir süre sonra bir iş haline geliyor. Yarın güzel bir şekilde işimizi yapacağız. Rakibim iyi, hiçbir zaman kötü rakip yok. İsa da başarılı bir sporcu, daha önce maç da yaptık. Ülkemizi güzel yerlerde temsil etti. Ring bu, hiçbir şey belli olmaz. Yüz yüze de, dil bir şey söylemez ama gözler konuşur. Gözlerimizle konuşacağız" dedi. - İSTANBUL